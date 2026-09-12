Две звезды Michelin на Кипре: Alex Dilling проведёт гастрономические вечера в Cap St Georges Hotel & Resort

25 и 26 сентября Cap St Georges Hotel & Resort продолжит свою серию гастрономических резиденций, пригласив на Кипр одного из самых ярких представителей современной высокой кухни — британского шефа Alex Dilling.
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