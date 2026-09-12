НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business Daily

28 подписчиков

Две звезды Michelin на Кипре: Alex Dilling проведёт гастрономические вечера в Cap St Georges Hotel & Resort

Две звезды Michelin на Кипре: Alex Dilling проведёт гастрономические вечера в Cap St Georges Hotel & Resort

25 и 26 сентября Cap St Georges Hotel & Resort продолжит свою серию гастрономических резиденций, пригласив на Кипр одного из самых ярких представителей современной высокой кухни — британского шефа Alex Dilling.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым