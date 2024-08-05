Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
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Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу CBS News, что Соединённые Штаты должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров.

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