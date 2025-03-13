Предложение о прекращении огня на Украине является для России неприемлемым

Как это всегда бывает, начав испытывать проблемы на поле боя, Украина запросила у России перемирие на 30 дней, чтобы произвести пополнение и перегруппировку войск, понастроить новых оборонительных линий и подготовиться к возобновлению войны после передышки.
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