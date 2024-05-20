В двух районах Астраханской области обнаружили бешенство

Карантин по бешенству введен в двух населенных пунктах Астраханской области с 17 мая. По иронии судьбы оба очага находятся на улице Комсомольской, но в разных поселениях: селе Карагали Приволжского района и рабочем поселке Ильинка Икрянинского.