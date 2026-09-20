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У «ПСЖ» Сафонова появился неожиданный герой: защитник Маркиньос вновь спас команду

У «ПСЖ» Сафонова появился неожиданный герой: защитник Маркиньос вновь спас команду

Сложнейшая победа.Центральное французское дерби Ле Классик завершилось непростой победой «ПСЖ». Команда Луиса Энрике дожала «Марсель» (2:1) только на 74-й минуте, а финальный отрезок матча облегчило удаление в составе соперника.

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