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Президент Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон, усиливающий уголовную ответственность военных Украины

Президент Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон, усиливающий уголовную ответственность военных Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отклонил петицию о наложении вето на нормативно-правовой акт, который усиливает уголовную ответственность военнослужащих бывшей советской республики.

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