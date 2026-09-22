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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алан Ширер: «Тоттенхэм» летом потратил целое состояние. Не уверен, что суммы соответствуют уровню игроков, но никто не ожидал, что они окажутся на дне таблицы. Сил спастись хватит, но насчет топ-6 уже не уверен»

Алан Ширер раскритиковал деятельность «Тоттенхэма» в этом году. «Думаю, Де Дзерби подошел к этому лету со списком игроков, которых хотел, и они, возможно, потратили целое состояние на всех этих футболистов.

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