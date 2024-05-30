Ремонт автодороги Ростов-на-Дону - Ставрополь завершен досрочно в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

В рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" успешно отремонтирована автомобильная дорога общего пользования регионального значения от города Ростова-на-Дону до границы Ставропольского края на участке км 81+820 - км 83+700 в Егорлыкском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии