Клим Холодный 8 декабря: приметы, традиции и поверья православного праздника широко распространены в народе России Юлия СкворцоваВ России праздник Клима Холодного, который отмечается ежегодно 8 декабря, имеет большое значение в православном календаре.
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