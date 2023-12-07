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Клим Холодный 8 декабря: приметы, традиции и поверья православного праздника широко распространены в народе России

Клим Холодный 8 декабря: приметы, традиции и поверья православного праздника широко распространены в народе России

Клим Холодный 8 декабря: приметы, традиции и поверья православного праздника широко распространены в народе России Юлия СкворцоваВ России праздник Клима Холодного, который отмечается ежегодно 8 декабря, имеет большое значение в православном календаре.

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