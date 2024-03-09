Петровская система делала русскую армию непобедимой

Из историиВ Древней Руси роль офицеров выполняли профессиональные воины-дружинники. Десятниками, пятидесятниками, сотниками, воеводами-тысячниками обычно становились лучшие воины, которые показали свои воинские умения, удачливость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)