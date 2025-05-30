В Германии испугались угроз Мерца в адрес России и назвали его политику игрой с огнем

В Германии испугались угроз канцлера Фридриха Мерца в адрес России и его решения поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
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