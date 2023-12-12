В России самозанятых могут начать наказывать за обман покупателей

Самозанятых россиян могут начать привлекать к ответственности за обман покупателей. С такой инициативой выступил Союз потребителей России, который мотивировало резкое увеличение жалоб на некачественные услуги, особенно в области ремонта техники.
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