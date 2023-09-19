Speed Chess Championship. 1/2 финала. Карлсен встретится с Со, Накамура сыграет с Вашье-Лагравом

Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов. Speed Chess Championship 1/2 финала Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США) Хикару Накамура (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) ПРИМЕЧАНИЕ: в первые 90 минут шахматисты проводят серию блиц-партий с контролем 5 минут + 1 секунда на ход.
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