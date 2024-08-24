Конгресс украинцев Канады* призвал не включать Дацюка в Зал хоккейной славы и запретить ему въезд в страну

Конгресс украинцев Канады* призвал не включать Дацюка в Зал хоккейной славы и запретить ему въезд в странуКонгресс украинцев Канады* призвал не включать Дацюка в Зал хоккейной славы и запретить ему въезд в странуКонгресс украинцев Канады (UCC) (признан Минюстом нежелательной организацией, деятельность на территории РФ запрещена) попросил не включать россиянина Павла Дацюка в Зал хоккейной славы по причине его присутствия на турнире «Кубок вызова» в Новом Уренгое в память о погибших бойцах СВО Алексее Боброве и Давиде Беридзе.