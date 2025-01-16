Насколько могут быть эффективны кнут и пряник Трампа? Комментарий Георгия Бовта

Впрочем, пока эти планы находятся на ранних стадиях разработки, так что в ближайшие недели акцент будет по-прежнему сделан на происходящее на поле боя, а не за пустым пока столом переговоров, рассуждает политологBloomberg пишет о разработке командой Дональда Трампа тактики кнута и пряника для того, чтобы склонить Москву к уступкам в переговорах с Украиной.