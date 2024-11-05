Компания «Дорстрой» попала в список недобросовестных подрядчиков

Компания «Дорстрой», которая уже отмечалась в строительных скандалах, попала в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв ремонта дороги в Нерчинском районе, сообщает пресс-служба УФАС по Забайкальскому краю.
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