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Царьград

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Дачникам напомнили о штрафах до 30 тыс. рублей за неправильный шашлык

Дачникам напомнили о штрафах до 30 тыс. рублей за неправильный шашлык

Депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил дачников Московской области о штрафах до 30 тыс. рублей за нарушение пожарной безопасности при готовке шашлыков.

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