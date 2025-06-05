Инфраструктура — для жизни и семьи: поручения президента станут системообразующими для строительной отрасли Приморья

Поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Президиума Государственного Совета по развитию инфраструктуры для жизни станут системообразующими для строительной отрасли в Приморском крае, а жители региона подчеркнули высокую значимость поручений главы государства, сообщает PRIMPRESS.