Российские бойцы уничтожили станции Starlink

В зоне группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России за сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 24 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии