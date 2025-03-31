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Российские бойцы уничтожили станции Starlink

Российские бойцы уничтожили станции Starlink

В зоне группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) России за сутки уничтожили пять станций спутниковой связи Starlink и 24 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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