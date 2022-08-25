В Саратовской области провели патриотическую акцию «Дети России – детям Донбасса»

Социально-оздоровительный центр «Лазурный», расположенный в живописном месте на территории Балаковского района Саратовской области – популярное место отдыха, работающее в круглогодичном формате.
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