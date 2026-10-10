Женщина смогла сбежать: детали нападения медведя на семью в доме

Кирилл Кухмарь/ТАСС В пригороде монгольской столицы Улан-Батора медведь ворвался в юрту и напал на семейную пару.
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