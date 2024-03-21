Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Виктор Березин
    Это поедут не спортсмены , а то что называют дешовки опущенные . Это как власовцы во время войны. А что удивляться . ...Русских туда ...
  • Борис Выдрин
    Да, помалкивают на эту тему руководители правительства, администрации президента, Думы и Федерации. Хотя подчиненный ...Русских туда ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    А давайте пошлём на ОИ казахов , армян ,  таджиков , ну хохлы сами поедут   за свой счёт . Просто желающим выдать бес...Русских туда ...

Почему загадочно возросла точность и качество наших доставок? Умножение на 200 и 300 грозит небратьям абсолютно везде

Почему загадочно возросла точность и качество наших доставок? Умножение на 200 и 300 грозит небратьям абсолютно везде

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ За последнее время не проходит и недели, чтобы мы не узнали о том, что посланный нашими ребятами привет доставлен по назначению.

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