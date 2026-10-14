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Великий Ларионов оторвется на тонущей «Ладе», чемпион не пощадит команду-сенсацию. Экспресс на КХЛ

Великий Ларионов оторвется на тонущей «Ладе», чемпион не пощадит команду-сенсацию. Экспресс на КХЛ

Два матча и классный коэффициент.В четверг, 15 октября, регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги продолжится двумя матчами.

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