Политика как он...
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Политика как она есть

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Уничтожение завода БПЛА в Киеве: Западу напомнили о законных целях

Уничтожение завода БПЛА в Киеве: Западу напомнили о законных целях

Удар по киевскому заводу по производству беспилотников американской компании Terminal Autonomy стал наглядным напоминанием западным странам о том, что подобные объекты являются законными военными целями.

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Комментарии
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ольга решетникова
А мы уж думали, что &quot;законные цели&quot; - это только дипломатический оборот речи. Четыре года... Полагаю, Иран помог принять решение?
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1 м.
грозный иванЪ
Не надо так бояться собственной &quot;смелости&quot;. Впечатление от этого получается обратное.
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1 м.
АА
Алекс Архипов
Осмелились на пятый год?
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1 м.