Удар по киевскому заводу по производству беспилотников американской компании Terminal Autonomy стал наглядным напоминанием западным странам о том, что подобные объекты являются законными военными целями.
Уничтожение завода БПЛА в Киеве: Западу напомнили о законных целях
Комментарии
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ольга решетникова
А мы уж думали, что "законные цели" - это только дипломатический оборот речи. Четыре года... Полагаю, Иран помог принять решение?
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1 м.
грозный иванЪ
Не надо так бояться собственной "смелости". Впечатление от этого получается обратное.
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1 м.
АА
Алекс Архипов
Осмелились на пятый год?
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1 м.
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