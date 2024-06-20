Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции

Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции

Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза и признал, что проблема нелегальной миграции в России существует.

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Комментарии
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Наталия
Как говорил Станиславский, НЕ ВЕРЮ, что последуют реальные изменения.
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10 час.
Александр Ляшенко
Аноним по бестолковой, для него кличке &quot;Закон и Порядок&quot;, сам действует по Колокольцеву: 5 раз повторил Колокольцева,пропел ему дифирамбы,опомнился, стал канючить, что опять одни обещания, и поковыряв в носу, выдал: &quot;Лёд тронулся, господа. Возможно, уже совсем скоро мы увидим реальные изменения в политике по отношению к мигрантам. А пока что, держим кулаки и надеемся, что все эти громкие заявления не останутся пустыми обещаниями.&quot;Но как же не польстить самому себе и он,как в цирке:&quot; я продолжу наблюдать за этим цирком и рассказывать вам все самое интересное. Оставайтесь с нами, будет весело.&quot; короче. тронулся...
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