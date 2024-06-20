Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции

Александр Ляшенко

Аноним по бестолковой, для него кличке "Закон и Порядок", сам действует по Колокольцеву: 5 раз повторил Колокольцева,пропел ему дифирамбы,опомнился, стал канючить, что опять одни обещания, и поковыряв в носу, выдал: "Лёд тронулся, господа. Возможно, уже совсем скоро мы увидим реальные изменения в политике по отношению к мигрантам. А пока что, держим кулаки и надеемся, что все эти громкие заявления не останутся пустыми обещаниями."Но как же не польстить самому себе и он,как в цирке:" я продолжу наблюдать за этим цирком и рассказывать вам все самое интересное. Оставайтесь с нами, будет весело." короче. тронулся...