Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» стартовал в Самаре

В Самаре стартовал V Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем», сообщает ТАСС. На открытии выступил оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков и лауреат международных конкурсов Энджел Вонг в сопровождении академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии.
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