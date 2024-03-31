«Белые журавли» и «черный лебедь»

Изменит ли теракт в «Крокус сити холле» ход истории и войны на УкраинеМИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС По всей стране проходит акция «Журавли» в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорскечитайте на monocle.