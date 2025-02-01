Музей на Поклонной горе подвел итоги выставки о советских разведчиках

Выставку «Легенды военной разведки» в Музее Победы посетили свыше 81 тысячи человек. Совместная экспозиция Музея Победы и Главного управления Генштаба ВС РФ, посвященная деятельности выдающихся советских разведчиков, работала с 19 ноября по 30 января.
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