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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими

В 06-15 в Иванове на Кохомском шоссе 49-летний водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на переходящую проезжую часть вне пешеходного перехода 41-летнюю женщину, которая с травмами была доставлена в больницу.

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