Россияне в 2026 году стали чаще покупать белую икру — минтая, сельди и трески. Спрос на нее вырос почти на 20% в годовом выражении, сообщили 20 октября аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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