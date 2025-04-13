Бывший гендир Intel Гелсингер обратился к ускорителям частиц в поисках нового способа производства чиповБывший гендиректор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) стал председателем правления компании xLight, которая планирует использовать лазер на свободных электронах (FEL) в качестве источника излучения для литографического оборудования, работающего в диапазоне сверхжёсткого ультрафиолетового излучения (EUV).
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