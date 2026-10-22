Певица Светлана Сурганова перед большим концертом в Москве делится воспоминаниями о детстве, рассказывает о своих первых творческих опытах, отношении к обидам и расставаниям, рассуждает о любви, страхах и судьбоносных событиях.
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