СМИ узнали, куда пропал глава ГУР Буданов* на фоне «курской авантюры» ВСУ: новости СВО на утро 13 сентября

На этом фоне ИноСМИ рассказали о непрекращающемся потоке раненых солдат ВСУ из Донбасса. СМИ узнали, куда пропал глава ГУР Буданов* на фоне «курской авантюры» ВСУ Из медийного пространства больше, чем на месяц пропал глава ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*.