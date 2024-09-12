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СМИ узнали, куда пропал глава ГУР Буданов* на фоне «курской авантюры» ВСУ: новости СВО на утро 13 сентября

СМИ узнали, куда пропал глава ГУР Буданов* на фоне «курской авантюры» ВСУ: новости СВО на утро 13 сентября

На этом фоне ИноСМИ рассказали о непрекращающемся потоке раненых солдат ВСУ из Донбасса. СМИ узнали, куда пропал глава ГУР Буданов* на фоне «курской авантюры» ВСУ Из медийного пространства больше, чем на месяц пропал глава ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова*.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Когда только эту тварь приложат к земле? Хотелось бы побыстрее☝️
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8 час.

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