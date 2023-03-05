Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Кучеров, Стэмкос и Пойнт не играли в 3-м периоде матча с «Баффало» (3:5) по решению Купера. «Тампа» выиграла отрезок – 2:1

Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт не играли в 3-м периоде матча с «Баффало». Главный тренер «Тампы» Джон Купер принял решение не выпускать форвардов на лед в третьем периоде матча против «Сэйбрс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх