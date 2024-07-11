На Байконуре задержаны трое граждан ЕС, подозреваемых в саботаже и шпионаже

На русском космодроме, находящемся в Казахстане, были пойманы три подозрительных иностранца.Как сообщает Телеграм-канал SHOT, 26-летний граждан Бельгии и двое граждан Нидерландов 25 и 29 лет, успели пробраться на закрытый объект к монтажно-заправочному комплексу Байконура в минувший вторник 10 июля.