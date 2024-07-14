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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обзор матча Испания — Англия, финал Евро 2024, 14.07.2024

В Берлине состоялся финальный матч за звание чемпиона Европы между сборными Испании и Англии. Обе команды достойно сражались на протяжении всего турнира, но победитель может быть только один и им оказалась Испания.

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