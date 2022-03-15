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В отношении редактора Первого канала Овсянниковой, ворвавшейся в прямой эфир программы «Время», начата доследственная проверка

В отношении редактора Первого канала Овсянниковой, ворвавшейся в прямой эфир программы «Время», начата доследственная проверка

Начата доследственная проверка в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая вечером в понедельник ворвалась с плакатом в студию прямого эфира программы «Время», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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