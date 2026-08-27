Директор ЦРУ послал Москве сигнал о недопустимости нападения на НАТО - СМИ США Американская пресса со ссылкой на источники продолжает обсуждать неанонсированный визит ди.
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Директор ЦРУ послал Москве сигнал о недопустимости нападения на НАТО - СМИ США Американская пресса со ссылкой на источники продолжает обсуждать неанонсированный визит ди.
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