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Депутат Швыткин: норма о повышении призывного возраста может заработать в 2023-м, но сначала надо принять законодательную базу

Депутат Швыткин: норма о повышении призывного возраста может заработать в 2023-м, но сначала надо принять законодательную базу

Норма о повышении призывного возраста в Российской Федерации может заработать в 2023 году, однако сначала необходимо принять законодательную базу.

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