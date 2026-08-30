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ФедералПресс

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На Ставрополье разбился рейсовый автобус: десятки человек пострадали, пятеро погибли

На Ставрополье разбился рейсовый автобус: десятки человек пострадали, пятеро погибли

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 30 августа, ФедералПресс. В воскресенье, 30 августа, приблизительно в час ночи на 3-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе Железноводска разбился рейсовый автобус.

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