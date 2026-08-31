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Царьград

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ЦБ перенес возвращение инфляции к 4% на 2027 год

ЦБ перенес возвращение инфляции к 4% на 2027 год

Банк России представил первый проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов».

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