ЦБ перенес возвращение инфляции к 4% на 2027 год

Банк России представил первый проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов».
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