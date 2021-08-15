Театр абсурда

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Достали уже со своей Украиной

Достали уже со своей Украиной

И почему это Россия должна? Должна спасти Украину и украинцев от добровольной западной оккупации, должна спасти украинцев и Украину от националистов, развесив из на фонарных столбах, должна накормить сытно украинцев, должна напоить их пьяно.

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