Достали уже со своей Украиной

И почему это Россия должна? Должна спасти Украину и украинцев от добровольной западной оккупации, должна спасти украинцев и Украину от националистов, развесив из на фонарных столбах, должна накормить сытно украинцев, должна напоить их пьяно.
И почему это Россия должна? Должна спасти Украину и украинцев от добровольной западной оккупации, должна спасти украинцев и Украину от националистов, развесив из на фонарных столбах, должна накормить сытно украинцев, должна напоить их пьяно.
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