Запад и СВО. Вопрос с победителем снят, остался вопрос территорий

Natalija Osminina

Вот только что писала в статье "Кто на свете всех тупее" про Одессу и Харьков. Скопирую, хотя вряд ли это Вам поможет, раз за 2 года моих ежедневных постов в Вашей голове не просветлело: "Автор все так красиво описал. Я прям так и вижу, как Путин проводит общую мобилизацию и СВО превратившись из армейской операции - в полноценную войну, начинает свое победоносное шествие до Одессы (почему не до Измаила?-он тоже же на берегу Черного моря) с потерями, превышающими миллион бойцов. Зато возвратим Одессу в родную гавань. А стоит ли приобретение города с 70% бандеровскго населения гибели миллиона ( это по минимуму, пока армия дойдет через всю Украину до западной границы, чтобы прикрыть свои фланги) российских парней? Автор как-то об этом не подумал. Видимо, пересмотрел компьютерных игр. Та же история и с Харьковым. Зачем СВО нужны руины этого города ценой тысяч жизней русских ребят? Непонятно. Город все равно не отстроить, поскольку промышленность разрушена, а нет промышленности-нет и города. Тем более, если полностью разрушена его энергоструктура. А отстраивать город Россия не будет. Он просто ей без надобности. Да и с какого перепугу Россия должна отстраивать огромнейшую Украину и заниматься денацификацией её безумного населения? Дел что ли других у России нет? Все свои проблемы решила? Лишние деньги появились? Дурдом...