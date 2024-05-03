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Запад и СВО. Вопрос с победителем снят, остался вопрос территорий

Запад и СВО. Вопрос с победителем снят, остался вопрос территорий

Все мы, конечно, помним знаменитое высказывание Карла фон Клаузевица о том, что «война есть не что иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Вот только что писала в статье &quot;Кто на свете всех тупее&quot; про Одессу и Харьков. Скопирую, хотя  вряд ли это Вам поможет, раз за 2 года моих ежедневных постов в Вашей голове не просветлело: &quot;Автор все так красиво описал. Я прям так и вижу, как Путин проводит общую мобилизацию и СВО превратившись из армейской операции - в полноценную войну, начинает свое победоносное шествие до Одессы (почему не до Измаила?-он тоже же на берегу Черного моря) с потерями, превышающими миллион бойцов. Зато возвратим Одессу в родную гавань. А стоит ли приобретение города с 70% бандеровскго населения гибели миллиона ( это по минимуму, пока армия дойдет через всю Украину до западной границы, чтобы прикрыть свои фланги) российских парней? Автор как-то об этом не подумал. Видимо, пересмотрел компьютерных игр. Та же история и с Харьковым. Зачем СВО нужны руины этого города ценой тысяч жизней русских ребят? Непонятно. Город все равно не отстроить, поскольку промышленность разрушена, а нет промышленности-нет и города. Тем более, если полностью разрушена его энергоструктура. А отстраивать город Россия не будет. Он просто ей без надобности. Да и с какого перепугу Россия должна отстраивать огромнейшую Украину и заниматься денацификацией её безумного населения? Дел что ли других у России нет? Все свои проблемы решила? Лишние деньги появились? Дурдом...
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14 час.
A
Andrey
С территориями так же понятно - сильно крикливых придётся сократить. До тех пор, пока не уймутся.
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5 час.
Natalija Osminina
С территориями да, понятно. Россия останется на 4-х областях.
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48 мин.

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