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Путин о Ночной лиге: «Проект завоевал широкую популярность. Объединяя поклонников хоккея, он вносит весомый вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни»

Президент России направил приветствие участникам и гостям финального этапа XIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, который начался 4 мая.

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