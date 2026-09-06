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Полиция разбирается в ситуации с оставленной в Ростове "Газелью" с гибнущими курами

Полиция разбирается в ситуации с оставленной в Ростове "Газелью" с гибнущими курами

Дополнительное беспокойство горожан вызывает состояние самой "Газели" В Ростове-на-Дону полиция начала проверку после сообщений жителей о брошенной во дворе "Газели" с курами.

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