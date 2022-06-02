В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции

Следственным отделом СУ УМВД России по г. Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 171.
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