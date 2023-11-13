Фетисов высказался о результативности Панарина на старте сезона

Вячеслав Фетисов прокомментировал результативность Панарина на старте сезона НХЛ. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мыслями о результативности одного из лидеров «Рейнджерс» Артемия Панарина на старте сезона НХЛ.
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