Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Москвичи выберут название для Северного дублера Кутузовского проспекта Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте призвал горожан принять участие в голосовании за название новой выездной магистрали, которая заменит Кутузовский проспект.
Москвичи выберут название для Северного дублера Кутузовского проспекта Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте призвал горожан принять участие в голосовании за название новой выездной магистрали, которая заменит Кутузовский проспект.
Свежие комментарии