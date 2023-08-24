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    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Собянин предложил москвичам выбрать постоянное имя Северного дублера Кутузовского проспекта

Москвичи выберут название для Северного дублера Кутузовского проспекта Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте призвал горожан принять участие в голосовании за название новой выездной магистрали, которая заменит Кутузовский проспект.

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