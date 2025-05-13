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Царьград

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РИАН: Бывший кадровик МО, обвиняемый во взятках, не платил коммуналку

РИАН: Бывший кадровик МО, обвиняемый во взятках, не платил коммуналку

Долг за услуги ЖКХ у Юрия Кузнецова копился с 2020 года.Интересная деталь всплыла в деле бывшего главного кадровика Министерства обороны России Юрия Кузнецова, которому инкриминируется взятка в размере 80 миллионов рублей.

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