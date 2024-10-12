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Грошев набрал 1+1 за фарм «Тампы» в 1-м матче в сезоне АХЛ – с «Ютикой». У Мисюля «минус 1» и 6 минут штрафа

Гол и передача 22-летнего форварда помогли «Сиракьюзу» разгромить «Ютику» (5:0) в стартовом для обеих команд матче регулярного чемпионата АХЛ.

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